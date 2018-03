Jaar cel na geweld tegenover agenten 13 maart 2018

De 51-jarige Genkenaar S.E. is veroordeeld tot een jaar cel wegens intrafamiliaal geweld en levensbedreigende weerspannigheid ten aanzien van de politie.





Het boterde al een hele tijd niet meer in het gezin van S.E. Begin december vorig jaar moest er al ingegrepen worden omdat de woedende man een stapeltje kleren in brand had gestoken. Daarbij bedreigde hij de agenten in het Arabisch. Een paar dagen later belde een dochter de politie voor het zoveelste gezinsconflict. De man vertrok met zijn Peugeot, maar keerde tot driemaal toe terug. Toen een agent op de wagen afstapte, reed S.E. recht op de agent in die gelukkig opzij kon springen. Aan die inspecteur is S.E. 500 euro schadevergoeding en 150 euro advocatenkosten verschuldigd. De rechter was bereid voorwaardelijk uitstel te verlenen voor een deel van de celstraf. Zo moet S.E. zich laten behandelen voor zijn extreem agressief gedrag. Hij ziet wel zijn Peugeot 207 verbeurd verklaard omdat die als wapen gebruikt werd. (JEK)