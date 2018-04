Internationale award voor 'fietsen door het water' 12 april 2018

02u52 0 Genk Het project 'Fietsen door het water', waarbij je over een lengte van 200 meter dwars door één van de vijvers van De Weyers aan Bokrijk kan fietsen, heeft gisteren een gerenommeerde prijs gekregen: de Orld Landscape Architecture Award.

De onderscheiding, die gisteren werd uitgereikt in Australië, beloont vernieuwende projecten van landschapsarchitectuur. "We moesten als ening weerhouden project uit Europa opboksen tegen grote broers en sterke tegenstanders uit Amerika", zei de voorzitter van de vzw Toerisme Limburg Igor Philtjens. Fietsen door water is als toeristische attractie een topper in Vlaanderen. De internationale award kan een boost geven aan het fiestoerisme in Limburg. Daar is gedeputeerde Philtjens van overtuigd. "Deze award biedt een unieke kans om fietsen door het water als Limburgs belevingsproject voor fietsers wereldwijd op de kaart te zetten", liet hij dik tevreden en apetrots weten. "Het is een extra troef binnen Limburg die mag gezien worden in Europa en de rest van de wereld."





'Fietsen door het water' werd onlangs uitgeroepen tot het meest populaire fietstraject in Vlaanderen. Sinds de opening van het speciale ultrakorte fietspad, dat aansluit op het fietsroutenetwerk in de provincie, hebben als 340.000 fietsers het traject gedaan.





(LXB)