Inschrijven voor bouwgrond in erfpacht kan nu LXB

05 december 2018

12u00 0 Genk Wie een bescheiden inkomen heeft, jonger is dan 35 jaar en een band heeft met Genk, kan zich vanaf nu inschrijven voor het woonproject ‘In de bres’. Kandidaat-bouwers krijgen een stuk grond in erfpacht van de stad tegen een lage vergoeding. De stad drukt zo de kosten, zodat ook jonge mensen een eigen huis kunnen betalen.

Voor de zomer werd het woonproject ‘In de bres’ voorgesteld. Hierbij krijgt wie voldoet aan enkele voorwaarden, een stuk grond voor 99 jaar in erfpacht van de stad. Hiervoor betaal je per jaar of per maand een vergoeding die gevoelig lager ligt dan als je een lening aangaat bij de bank om de grond die je koopt af te betalen.

Bouwen in erfpacht voert de stad uit op de stadsgrond tussen de Bresserstraat en de Loofstraat. Daar worden door Machiels Building Solutions 16 woningen gebouwd. Volgens Pieter Verjans, die met z’n bureau de eengezinswoningen en duplexen heeft ontworpen, worden het duurzame huizen in houtskeletbouw met speelse volumes, ruime tuinen en terrassen. Voor meer informatie over op het project kan je terecht op www.in-de-bres.be.