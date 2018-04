Inhuldiging groene en natuurlijke speelplaats 27 april 2018

Een moestuintje hebben de 155 kinderen van de GO Freinetschool On the move al op hun school. En elke klas sorteert z'n afval. Nu hebben de kinderen, hun ouders en leraren de school nog een stuk groener gemaakt. De Freinetschool en nog twee andere scholen in Limburg zijn erkend als pilootscholen voor vergroening van schooldomeinen. Kinderen hadden veel ideeën om van de speelplaats een groene leer- en speelplek te maken met aandacht voor de biodiversiteit. Dertien punten van hun lijstje hebben ze gerealiseerd. Gisteren mocht de gedeputeerde van milieu en natuur Ludwig Vandenhove de groene speelplaats inhuldigen. Zo hebben ze een tunnel en hut van wilgen gemaakt. Ze maakten vogelhuisjes die nu op school hangen. (LXB)