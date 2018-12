In het wiel van de voorzitter

naar bekermatch tegen Union LXB

19 december 2018

12u00 0 Genk Vanochtend zijn 20 mannen en 4 vrouwen van aan het stadion van Racing Genk vertrokken voor een tocht met de fiets van zowat 130 kilometer. Het einddoel is het stadion van Union waar KRC Genk vanavond speelt voor een plaats in de halve finale van de Beker van België. Onder de fietsers bevinden zich Peter Kroonen, de voorzitter van Racing Genk maar ook een paar stafleden van de club, een oud- voetballer bij KRC en Thierry Courtois, de vader van onze nationale doelman Thibaut.

In het wiel van

Genk De fietsvrienden hebben voor hun tochten een toepasselijke naam bedacht: de Heizel Challenge in het wiel van de voorzitter! Hij is de aanjager van de fietsuitstappen die de groep doet op de dag van een bekermatch. Bij een thuiswedstrijd doen ze een traject van zowat 100 kilometer. Voor de uitwedstrijden van de club hebben ze al 135 kilometer gefietst naar Charleroi en vandaag naar Union. “Het is een fijne en aangename uitstap die ook nog goed is voor de gezondheid”, bekende Peter Kroonen. Bovendien fietsen we voor een doel en het einddoel is de Heizel waar we hopelijk de finale van de Beker van België mogen betwisten. Soms zijn het pittige ritten maar we laten niemand achter. We helpen elkaar. En we hanteren het principe van Samen uit, samen thuis!”

Plezant

Ook een clubicoon en oud-voetballer van Racing Wilfried Delbroek was van de partij. “Ik ben peter van de fietsclub”, bekende hij. “We zijn onderweg met een toffe bende. We lachen en babbelen veel.” Mieke Cuypers uit Kuringen is één van de vier vrouwen die meedoen. “Als gewezen triatlonatlete heb ik veel en lang gefietst”, liet ze horen. Ik fiets graag en kan het tempo van de mannen aan.” Elke fietsuitstap wordt tot in de details uitgewerkt door Bart Gregoor van Café Coureur uit Kortessem. “We fietsen langs plaatsen waar we niet elke dag komen”, aldus nog Peter Kroonen. “Op weg naar Union fietsen door Meensel-Kiezegem, het geboortedorp van Eddy Merckx? In in Leuven houden we halt om een Brusselse wafel te proeven en we fietsen door het Zoniënwoud. Kortom, het verveelt nooit”, besloot de voorzitter.