Illegaal opgepakt met 4.000 euro vals geld 27 januari 2018

Op de Europalaan in Genk is woensdag een 23-jarige man betrapt met bijna 4.000 euro aan vals geld op zak. De politie voerde controles uit aan het station en merkte rond 15.30 uur een man op die uit het zicht van de politie probeerde te blijven. De inspecteurs hielden de man staande. Een controle van wat hij bij zich had, leverde 79 valse biljetten van 50 euro op. De verdachte kon geen identiteitsdocument voorleggen en bleek illegaal in het land te verblijven. De man is gearresteerd en is voor verhoor meegenomen naar het politiecommissariaat. De biljetten zijn in beslag genomen. Politie CARMA voerde donderdag een huiszoeking uit in de Sluisstraat in Diepenbeek.





De twintiger verscheen vrijdagochtend in Tongeren voor de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden. Afgelopen weken zijn valse briefjes van 50 euro meermaals gebruikt als betaalmiddel. In het totaal gaat het om vier meldingen en vijf aangiftes. Bij vier aangiftes komt het serienummer overeen met de biljetten die de man op zak had. Politie CARMA zet het onderzoek voort. (MMM)