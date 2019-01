Ief Postino speelt toneelstuk

over facteur die brieven uit Limburg naar Italië brengt LXB

24 januari 2019

12u00 1 Genk Twee jaar geleden was de tv-reeks Ief Postino (Ief de facteur in het Italiaans) een kijkcijferkanon. Ief Gilis zoals hij officieel heet - een theatermaker uit Viversel bij Heusden-Zolder die al jaren woont in Borgerhout - vatte het idee op zestien brieven van Italianen in Limburg of mensen die een link hebben met Italië persoonlijk te gaan afgeven aan de zestien families en vrienden in het land. Hij deed dat met een Ape, een uitgebouwde en overdekte vespa op drie wielen.

Na de tv-reportages schreef Ief Postino zoals hij bekend staat over z’n belevenissen het boek ‘Post’. Maar nu vertelt hij z’n verhaal in de monoloog ‘Post’ waarmee hij toert. Vandaag en morgen brengt hij het theaterstuk dat hij schreef in Genk, meer bepaald in cultuurcentrum C Mine in Winterslag. “Het zal zonder m’n Ape zijn. Ik breng een atypische voorstelling.”

Levensverhaal

Op het podium staan materiële getuigen die het verhaal vertelt van z’n leven, de reis naar Italië en de fijne ontmoetingen met de mensen naar wie hij de handgeschreven brieven bracht. Zoals? De Eddy Merckxfiets waarmee hij gekoerst heeft. De dozen die symbool staan voor z’n verhuis van Viversel naar Borgerhout. En natuurlijk mag ook de kaart van Italië niet ontbreken. Hij duidt daarop de 16 plaatsen aan, waar hij persoonlijk een brief vanuit Limburg overhandigde, niet op de Bühne in C Mine. “Ik was een verbindingspersoon die onverwacht kwam aanbellen met een brief van een vriend of familielid uit Limburg”, bekent hij.

Brieven

Ief Postino is zoals zovelen gebruiker van sociale media, maar hij breekt in een digitaal tijdperk toch een lans voor het schrijven van brieven. “Voor een brief moet je even gaan zitten en tijd nemen om hem eigenhandig te schrijven”, zegt hij. “Je doet het in je schoonste schrift en zonder dat je het beseft, schrijf je ook trager. Hierdoor kom je tot rust. In een brief ga je dieper in op wat je gaat schrijven dan bij een e-mail die vaak kort en oppervlakkig is”, licht hij toe. “Vandaag is er behoefte om opnieuw brieven naar elkaar te schrijven. Een brief is iets tastbaars. Voor de voorstelling van vrijdag 25 januari om 20 uur zijn nog tickets beschikbaar. Meer info over ‘Post’ vind je op www.c-minecultuurcentrum.be.