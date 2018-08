Ibe Beckers derde op Europese ranglijst 09 augustus 2018

Waterskiën WK U17

De 15-jarige Genkse Ibe Beckers heeft knap gepresteerd op het WK klassiek waterskiën U17 in het Spaanse Sesena. De baan was haar bekend: vorig jaar skiede ze op dezelfde plek naar dubbel Europees goud op het EK U15. Beckers racet voortaan in een hogere categorie tegen al oudere concurrentes. Als eerstejaars ging het zeer goed in de voorronde van de figuren. Met een stevige 'run', goed voor 5620 punten en een voorlopige zesde plaats. Een mooi tussentijds resultaat. In de finalerun kon ze die prestatie echter niet herhalen. Zo finishte ze in de totaalstand op de elfde plaats met 5010 punten.





"Helaas werd ik afgeremd door een zeer strenge jury. Een beetje overdreven. Twee van mijn figuren werden volgens mij onterecht afgekeurd."





Haar elfde plaats op wereldniveau vertaalt zich wel in de derde plaats op de Europese ranglijst. "Mijn score geeft me perspectief en veel moed om er in de volgende races vol tegenaan te gaan", aldus een strijdvaardige Ibe Beckers. De Genkse neemt over een tweetal weken deel aan het EK U17 in Dnipro in Oekraïne. (PLG)