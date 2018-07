Hypermarkt Carrefour wordt helft kleiner PERSONEEL WACHT TOEKOMST MET BANG HART AF XAVIER LENAERS

02 juli 2018

02u38 1 Genk Een half jaar nadat Carrefour haar intentie uitsprak de hypermarkt in Shopping 1 te sluiten, blijkt er nog niet veel veranderd in het filiaal. De keten maakt nu bekend dat de zaak verkleind zal worden tot supermarkt én tot november 2019 openblijft. "En wat daarna?", vragen werknemers zich af.

Flashback naar een half jaar geleden: toen raakte het nieuws bekend dat Carrefour enkele warenhuizen, waaronder de hypermarkt in Shopping 1, zou sluiten. Zo'n 80 werknemers dreigden daarbij hun job kwijt te raken. Nu hebben vakbonden en directie een akkoord kunnen sluiten over de vestiging. "Die transformeert in november in een supermarkt en wordt zo de helft kleiner. De zaak zal daarna nog zeker een jaar openblijven", zegt woordvoerder Baptist van Outryve van Carrefour België.





Geen echte keuze

"Maar wat daarna?", vraagt Elke (44), 28 jaar bij Carrefour, zich af. De directie stelt het personeel voor de volgende keuzes: vervroegd met pensioen (SWT) gaan, overstappen naar een ander filiaal van de keten of uit vrije wil vertrekken.





"Geen echte keuze", vindt Elke. "De directie kiest voor ons. Stel dat ik kies voor een andere winkel. Wat bieden ze me dan aan? De Carrefour in Hasselt, die in Kuringen of een derde in Diest. Een andere keuze is er niet." Voor Elke staat de keuze nagenoeg vast. "Ik overweeg een vertrek. Ik ben nu afdelingsmanager. Als ik de overstap maak, ben ik lang niet zeker of ik m'n job terugkrijg."





Zelf heeft ze geen vertrouwen meer in Carrefour. "Ik vrees dat de directie na dit sociaal plan op de proppen komt met een volgende ingreep. Dat maakt me ongerust." Tegen 5 augustus moeten alle personeelsleden van Carrefour Genk hun definitieve keuze melden. Voorlopig zijn er nog geen cijfers bekend over de keuzes die de werknemers maken. "Vier personen zijn vrijwillig weggegaan en dit nog voor het afsluiten van het sociaal akkoord", laat Marijke Verwachte van de socialistische vakbond horen.





"Tien tot vijftien personen komen in aanmerking voor SWT. Ik denk dat een vrij grote groep voor een overstap zal kiezen." Dat aantal kan stijgen gezien het personeel ook na november 2019 - Carrefour heeft zich geëngageerd elders in de stad een pand te zoeken voor een supermarkt - aan de slag kan in een andere winkel van Carrefour met behoud van dezelfde loons- en arbeidsvoorwaarden dan vandaag.





Serieuze kandidaten

"Met Carrefour spraken we al over het pand in de Shopping", zegt Kasper Deforsche, CEO van Wereldhaven. "Nu zullen we rond de tafel zitten voor de huur, de ombouw van de winkel en de bijhorende kosten. De nieuwe winkel wordt de helft kleiner. We spreken nu met twee serieuze kandidaten die, als Carrefour vertrekt uit de Shopping, bereid zijn hun plaats in te nemen", besluit Deforsche.