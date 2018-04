Huizen komen tot leven in digitaal lichtschilderij 04 april 2018

02u40 1 Genk Grafisch designer Musketon, het alter ego van jonge wolf en Genkenaar Bert Dries (28), stelt in C-Mine digitale tekeningen voor van Genkse huizen. Hij deed een oproep aan Genkenaren om hem een of meerdere foto's van hun woning te bezorgen. Exact 150 Genkenaren gaven gevolg aan de oproep.

"Ik heb foto's van 40 huizen weerhouden, en ik heb die aangevuld met 10 bekende openbare gebouwen in Genk", vertelt Bert Dries. Vervolgens ging hij aan het werk en maakte van elk huis en de geselecteerde publieke gebouwen een digitale tekening. "Ik heb ze geprint op een lichtbak.





Het resulaat van Home, zo heet z'n kunstproject, is nog tot eind juni dit jaar te bewonderen in C-Mine. Het stadsbestuur schenkt de 40 eigenaars van huizen een digitale tekening cadeau. De stad beoogt een dubbel doel met de bijzondere tentoonstelling. "We geven een jonge creatieveling een platform om z'n werk te tonen in een unieke setting", aldus burgemeester Wim Dries (geen familiet). "Maar we verlagen ook de drempel voor het brede, en ook het eigen Genkse publiek om kennis te maken met design." (LXB)





Meer info





bij bert@musketon.com.