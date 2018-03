Houtverwerkingsbedrijf vraagt ontslag vakbondsafgevaardigde 06 maart 2018

Gisterenochtend voerden afgevaardigden en militanten van het ABVV actie bij Norbord, een producent van OSB- platen op Genk-Zuid. De directie van het bedrijf wil een vakbondsafgevaardige van de socialsitische bond, die zetelt in de ondernemingsraad en het comité 'veiligheid en hygiëne op de werkvloer', ontslaan. Vandaag begint bij de arbeidsrechtbank van Tongeren een zaak tegen de arbeider die zo'n vijf jaar als onderhoudsman werkt bij Norbord. De directie geeft voorlopig geen commentaar.





Jeroen Vleugels, secretaris bij het ABVV voor de houtsector in Limburg, gaf wel tekst en uitleg. "Volgens de directie heeft de afgevaardigde hun vertrouwen geschonden. Hij zou de veiligheidregels niet gevolgd hebben, lichtte Vleugels toe. Volgens hem is de directie de man eenvoudigweg liever kwijt dan rijk. "Het incident dat zich in de fabriek heeft voorgedaan, brengt de veiligheid niet eens in gevaar", liet Vleugels weten. "We hebben ook twee keer rond de tafel gezeten met de directie maar de verzoening heeft niet geholpen." De vakbondsafgevaardigde stelde een mankement vast in een machine. Om de veiligheid te garanderen moet de machine stilgelegd worden, maar dat is niet gebeurd. "Onze afgevaardigde wilde eerst zoeken naar de oorzaak van de storing. Alleen, hij moest dat melden via een geijkt formulier en hij heeft het incident per mail aan z'n collega's gemeld." Voor de directie kennelijk de druppel die de emmer deed overlopen. (LXB)