Honderd vroege vogels trotseren vrieskou om op mijnterril maansverduistering te bewonderen LXB

21 januari 2019

12u00 0 Genk Zo’n honderd dapperen, ook kinderen, stonden maandag héél vroeg op. Ze beklommen de terril achter het stadion KRC Genk in Waterschei om getuige te kunnen zijn van een totale maansverduistering. De temperatuur zakte tot tien graden onder nul. “Ik ben om drie uur opgestaan, maar wat ik gezien heb, loont de moeite”, vertelt Elise Duflou, educatief medewerkster van de Cosmodrome

Dankzij Cosmodrome kon je op domein Kattevennen in Genk de verduistering van de maan bijwonen. “Er was een schitterende hemel. Het was kraakhelder. Geen wolkje te zien. Het was berekoud, maar daardoor was het spektakel er niet minder om”, vervolg Elise Duflou. “Het is de eerste keer dat ik zo’n verduistering bewust meemaak. Het duurde lang vooraleer we een bloedmaan te zien kregen. De maan krijgt dan een licht bloedrode kleur. Toch héél speciaal om te zien! Ik werd er stil van. En op zo’n moment voel ik me héél nietig in het universum. De bloedmaan was goed met het blote oog waar te nemen, maar met de telescoop zag ik méér details , zoals de kraters.”

Uniek verschijnsel

“Oké, ik moest lang wachten op de volledige maansverduistering, maar het eindresultaat was prachtig”, lichtte Raf Santermans toe. “Het is een uniek hemelverschijnsel. Ook de combinatie van de verduistering en het opkomen van de zon was machtig.”

Ewout De Vos, die de richting game design studeert aan de hogeschool Luca School of Arts in Genk, kwam met een missie naar de terril. “Fotografie is m’n passie, en ik heb prachtige foto’s van de bloedmaan kunnen nemen. Ik heb het hele proces intens gevolgd, en dan is hiervoor vroeg opstaan géén probleem”, besloot hij.