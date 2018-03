Honderd maal bravo voor schoolgaande fietsers 22 maart 2018

Honderd jongens en meisjes die gisteren via de enige fietsstraat in de stad naar school fietsten, kregen voor hun inspanningen gisteren applaus van de Fietserbond. De ludieke en welgemeende actie kaderde in de nationale applausdag, een initiatief van de Fietsersbond dat in Limburg ook in Hasselt, Zonhoven en Halen plaatsvond.





Langs weerskanten van de Reindpadstraat (de fietsstraat waar fieters voorrang hebben op de auto's) werden de schoolgaande fietsers aangemoedigd met hartverwarmende kreten of werden bordjes omhoog gestoken met daarop 'Hoppa' of 'Goed bezig!' of, 'Fijn dat je fietst'. Op de fietsstraat zelf stond meermaals 'bravo' in verschillende kleuren geschilderd.





Applaus

"Met ons applaus willen we de fietsers figuurlijk een duwtje in de rug geven", zegt Jan Fabry, voorzitter van de Fietersbond Genk. Dat het applaus en de huldekreten hun effect niet gemist hebben, bleek uit de reacties van de jongeren. "Een aantal reageerden verbaasd. Sommigen staken ter hoogte van onze erehaag zelfs de armen in de lucht alsof ze als een coureur zegevierend over de meet kwamen", aldus Fabry. "We hebben zelfs automobilisten die zich braaf aan de regels hielden en achter de fietsers bleven, onthaald op applaus." (LXB)