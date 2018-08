Hond overleden na drinken van zoutzuur, politie onderzoekt link met drugsafval 28 augustus 2018

02u48 0 Genk Een wandeling in de buurt van de Stiemerbeek in Genk is een hond fataal geworden. Toen het dier uit een plas dronk, werd het onwel. De hond braakte bloed en stierf later bij de dierenarts. Mogelijk werd in de plas afval van een drugslabo gedumpt.

"Het was achter de Stalenstraat waar we zijn gaan wandelen", vertelt een familielid. "Mijn neefje probeerde het spul nog uit de mond te halen, maar het dier werd niet veel later ziek." Bij de dierenarts stierf de hond. Volgens de arts was het sowieso te laat geweest, en moest het baasje meteen aangifte doen bij de politie. "Kans bestaat dat het om afval van een drugslabo gaat. Dat zoutzuur wordt blijkbaar ook gebruikt voor de aanmaak van xtc. Dankzij de persoon die het spul daar dumpte, is de hond nu dood", klinkt het boos. De politie van Genk onderzoekt de feiten, maar wil nog niet meteen van een link met drugslabo's spreken. "Het proces-verbaal wordt opgemaakt en het onderzoek loopt, maar het is nog te vroeg om uitspraken te doen", klinkt het.





Het is niet de eerste keer dat er plassen met zoutzuur worden aangetroffen in Limburg. In Zutendaal gebeurde in de zomer van 2015 iets gelijkaardig toen drie kinderen en een begeleider van camping Narvik HomeParc door het bos fietsten. Zij liepen toen brandwonden op toen ze door een plas reden. Het ging blijkbaar om ammoniak en zoutzuur, afkomstig van een drugslabo.





Gootsteenontstopper

De civiele bescherming pompte toen zo'n 500 liter ammoniak uit de eerste plas, die werd gevonden vooraan op het bospad. Even verderop pompten ze nog eens 80 liter zoutzuur uit een tweede plas. Het ammoniak had een pH-waarde van meer dan 13, vergelijkbaar met de zuurtegraad van een gootsteenontstopper.





In Limburg wordt de laatste maanden bijna wekelijks gedumpt drugsafval gevonden. Voor in de grensstreek met Nederland zoals Lommel, Bocholt en Maasmechelen worden er geregeld vaten met zuur in ontdekt. In bijna alle gevallen gaat het om afval afkomstig van drugslabo's in Nederland. (MMM)