Homejackers stelen inschrijfgeld dochter ZEVEN DADERS OVERMEESTEREN VADER EN ZOON EN MAKEN 4.000 EURO BUIT Redactie

05 juli 2018

00u00 0 Genk Bij een home-invasion aan de Geenhornstraat in Genk zijn in de nacht van dinsdag op woensdag een vader en zijn zoon zwaargewond geraakt. De twee werden overmeesterd en vastgebonden door zeven mannen die hun huis binnendrongen. Buurtbewoners werden enkele uren later wakker door het hulpgeroep van de zoon.

Om hoe laat de twee mannen thuis precies werden overvallen is niet bekend. Pas om vier uur 's ochtends werden buren in elk geval wakker van de luide kreten van de zoon des huizes. "Eerst dacht ik dat het ergens in mijn droom was, maar het bleef zich maar herhalen", getuigt een buurvrouw. "Ik ben dan opgestaan om te gaan kijken. Ik dacht dat een ouder iemand misschien gevallen was, en dringend onze hulp nodig had. Achter ons wonen zo enkele oudere personen. Maar buiten bleek dat het gegil uit een heel andere richting kwam: uit het huis van onze overburen. Samen met mijn man ben ik voorzichtig gaan kijken. Intussen hadden we ook al alarm geslagen bij de hulpdiensten. Plots zagen we ons buurman gekneveld in de deuropening liggen. Hij was vreselijk toegetakeld in het aangezicht, en zijn handen waren stevig vast gemaakt met colsonbandjes. Een andere bewoner uit onze straat was ook al wakker geworden. We zijn snel op een veilige afstand gaan staan, toen we zagen wat er aan de hand was. We wisten niet of er binnen in het huis misschien nog overvallers waren. Wel alarmeerden we de politie over de hele situatie."

Harde klappen

De lokale politie Carma draaide even later al de straat in. Zij vonden de 38-jarige Genkenaar van Turkse origine kermend in de deuropening. Verder in het huis lag de 62-jarige vader. Ook hij had duidelijk rake klappen moeten incasseren. Beiden werden ze zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar geen van hen verkeerde gelukkig in levensgevaar. De vader mocht in de loop van de dag het ziekenhuis zelfs verlaten. Hij verklaarde dat ze 's nachts plots bestormd waren door zeven boeven, die hun huis waren binnen gedrongen. Ze werden hard geslagen, en ze eisten geld van het tweetal. Mogelijk wisten de daders dat er cash geld aanwezig was. Het gezin had immers 4.000 euro inschrijfgeld voor de studerende dochter opzij gezet. Dat geld was nodig om haar studies het volgende academiejaar te betalen. Het meisje en de moeder van het gezin waren gisteren niet thuis. Zij waren op vakantie in Turkije.

De lokale politie Carma spande de omgeving af. Speurders kwamen op vraag van het Parket Limburg de woning aan de Geenhornstraat onderzoeken. Niemand in de buurt leek de daders 's nachts te hebben opgemerkt. Het onderzoek zelf werd bemoeilijkt omdat de boeven voor hun vertrek nog alle waterkranen in het huis hadden opengedraaid. Daardoor waren alle kamers onder water gelopen.