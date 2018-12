Homans trekt 635.000 euro uit voor renovatie woonwagenpark Redactie

19 december 2018

14u19 0 Genk Vlaams minister van wonen Liesbeth Homans (N-VA) kent aan de stad een subsidie toe van 635.285 euro, geld dat gebruikt zal worden om het woonwagenterrein op de Horensbergdam in Genk te renoveren.

De vaste stacaravans die eruitzien als echte huizen en waar door de jaren heel wat koterijen zijn bijgebouwd, zitten nu niet in het plan van de renovatie. De stad die zelf nog goed 63.000 euro toelegt bovenop de toelage van minister Homans gaat 46 dienstgebouwen renoveren. "Bovenop de dienstgebouwen ligt al 40 jaar roofing die versleten is. In de plaats wordt nieuwe roofing op de daken gelegd", zegt aanspreekpunt Tania Croci. "Verder worden de gevels tegen vocht behandeld. Aan een aantal dienstgebouwen moet de dorpel vervangen worden om zo te voorkomen dat water naar binnenkomt." "We hebben gekozen voor renovatie omdat dat voor elke bewoner het best haalbare is", aldus Croci. De werken starten volgend jaar en zullen een kleine twee jaar in beslag nemen. (LXB)