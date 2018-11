High lights 30 jaar Racing in

een fraai aangekleed stadion

“Geen museum maar een beleving voor héél het gezin” LXB

25 november 2018

12u00 0 Genk Racing Genk, fusieclub tussen KFC Winerslag en Thor Waterschei, bestaat 30 jaar. Wat de club niet onopgemerkt voorbij laat gaan. Naar aanleiding van het jubileum liet het bestuur het stadion aankleden zodat de fans en bezoekers de sportieve high lights van hun favoriete club kunnen beleven. “We ere onze helden en we tonen wat ze voor de club betekend hebben”, zei Erik Gerits, de algemeen-directeur van KRC Genk. “We halen mooie herinneringen op.”

Clubicoon

Elyaniv Barda (37) is één van de 20 helden die mee Racing Genk groot maakte. Hij voetbalde zes jaar bij Genk, speelde 205 matchen, werd één keer landskampioen en won tweemaal de beker van België. Zaterdag kreeg hij met vrouw en vier kinderen - twee zijn geboren in Genk - een onvergetelijke rondleiding langs de Wall of Fame van z’n ex-club.

Tweede thuis

Goed 40 fans mochten met hun sportheld proeven van de sportieve hoogtepunten. Ze hadden een Greet & Meet met hun idool. De supporters zijn Barda niet vergeten. Hij blijft hun publiekslieveling. Hij was onder de indruk van hoe de geschiedenis van de club gepresenteerd wordt. Hij stond oog in oog met zichzelf en z’n bijdrage aan de successen van de club. “Het was héél emotioneel, ik moest geregeld even slikken”, bekende het clubicoon. “M’n carrière als voetballer zit er vanwege een hartstilstand op (waar hij nu goed van herstelt). Racing zit voor altijd in m’n hart. Het is m’n tweede thuis”, aldus Barda. De fans maakten menig selfie met en foto’s van hun idool.

Living history

De gaanderijen in het stadion zijn versierd met actiefoto’s van 20 oude gloriën en helden van Racing. Tegen de grijze muren hangen 30 betekenisvolle cijfers. Zo staat oud-speler Welsey Sonck met nummer zes achter z’n naam. Het cijfer verwijst naar de zes goals die hij ooit scoorde in een match tegen KV Mechelen. Racing is meer dan voetbal. De club zit verankerd in de maatschappij. Frza of het community project van de club getuigt daarvan. Zo zijn projecten fietsvriendinnen, waar vrouwen leren fietsen, en het tewerkstellingsinitiatief met Nike weergegeven. Vlaggen tegen de plafonds van de gaanderijen getuigen van de Europese matchen en successen die de club bij elkaar voetbalde. Op lichtbalken staan de ploegen van de voorbije 30 seizoenen. Ook fans met een blauw-wit hart - de clubkleuren - worden geëerd op een herdenkingsmuur onder de titel “You ‘ll never walk alone”.

Een meerwaarde

Supporters Peter Van Kerkchove en z’n vrouw Nadine Koolen uit Opglabbeek spreken van een geslaagde voorstelling van 30 jaar KRC. “Het is geen museum maar de club pakt uit met een hedendaags concept met véél beleving”, zei het stel. “Vroeger gaven de gaanderijen het gevoel dat je door een grijze bunker liep. Dat is nu verleden tijd. Ze zijn warm aangekleed en ze hebben een meerwaarde. De club vertelt een verhaal met z’n sporthelden waar héél het gezin kan van genieten. En Racing is bij uitstek een familieclub.”