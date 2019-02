Hier ondervind je hinder van de staking in Genk, Houthalen en Kinrooi MMM

13 februari 2019

13u43 0 Genk Politie CARMA heeft een oplijsting gemaakt van de stakingspiketten en de mogelijke hinder in de politiezone. Vooral de industrieterreinen in Genk liggen plat.

Het Industrieterrein Genk-Noord is op zes plaatsen afgesloten door stakingspiketten. Hulpdiensten kunnen wel door. Het gaat om de Transportlaan ter hoogte van de rotonde aan Wagemanskeel, de Woudstraat aan de Essenlaan, de Seinhuisstraat aan de Hengelhoefstraat.

Nog meer piketten staan aan de Esso Bruno, de Henri Esserslaan, de Meerstraat en de Brikkenovenstraat.

Aan Genk-Zuid is de toegang tot het bedrijf Aperam - Swinnenwijerweg afgesloten. Ook bij Nitto Belgium staat een piket opgesteld. De Colruyt aan de Vennestraat kende ook een staking.

Afrit afgesloten

Afrit 29 in Houthalen-Helchteren richting Centrum-Zuid is afgesloten door de wegpolitie. Eén stakingspiket staat in de Meerstraat opgesteld richting Centrum-Zuid. In Houthalen-Oost is alles afgesloten aan Prefaco bij de Zwaluwstraat. In Kinrooi telt Industrieterrein Heikamp één stakingspiket aan bedrijf Schelfhout.