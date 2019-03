Herinrichting van en meer beleving

in het vijverlandschap"De Wijers"

18 maart 2019

12u00 0 Genk Gespreid over zeven gemeenten in het midden en het westen van Limburg ligt een uniek landschap met oases van groen en rust: de Wijers! Het gebied telt 1000 kleine en grote vijvers. Samen zijn de plassen zo groot als 140 voetbalvelden. Het hele gebied heeft een oppervlakte van 700 hectare. “We stellen vast dat de vijvers nogal verborgen liggen zodat ze minder toegankelijk zijn voor de bezoekers”, stelt Karel Stevens, projectleider bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). “We willen De Wijers meer zichtbaar en herkenbaar maken, en de beleving verbeteren.” Hiervoor wordt een bedrag van 3 miljoen euro uitgetrokken. Goed 2,4 miljoen euro daarvan zijn subsidies, de overige 600.000 euro wordt door de gemeenten met De Wijers op hun grondgebied ingebracht.

Onthaalpunten

Om dat te realiseren, gaat de VLM in Herckenrode (Hasselt), Demerstrand (Diepenbeek), Bolderberg (Heusden-Zolder), Bokrijk- Kiewit (Genk en Hasselt, Heidestrand (Zonhoven), Kelchterhoef (Houthalen-Helchteren), ‘t Vloot (Lummen) en De Slagmolen (Genk) - samen De Wijers - acht onthaalpunten inrichten. “Geen toegangspoorten zoals we die kennen bij het nationaal Park Hoge Kempen. Die liggen aan de rand van het park”, vertelt Karel Stevens. “De onthaalpunten liggen in het landschap. Van daaruit kunnen de fietsers en wandelaars De Wijers ontdekken en beleven.”

Een make-over

De onthaalpunten worden op maat van de gebieden, die De Wijers omvatten, ingericht. “Het is niet in eerste instantie de bedoeling om op de onthaalpunten een gebouw (tje) recht te zetten”, bekent Karel Stevens. “Wel voorzien we vuilnisbakken, grote infopanelen, zitbanken en welkomstbakens. Hierdoor nemen we bezoekers dieper mee in het verhaal van De Wijers. Naast het verhogen van de zichtbaarheid en herkenbaarheid zal De Wijers ook een grondige make-over ondergaan. “We richten de deelgebieden zodanig in dat de natuur er de nodige kansen krijgt”, zegt de projectleider. “Er wordt voldoende ruimte voor recreatie voorzien. Naast het landschap wordt ook het lokale erfgoed in de kijker gezet met aandacht voor de verplaatsingen in en tussen de deelgebieden van De Wijers”, licht hij verder toe. Meer info op vlm.beBe/nl.