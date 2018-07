Herinneringen van Genkenaren bewaard in bokalen 04 juli 2018

Hoe bewaar je herinneringen van Genkenaren? Twaalf jongeren van het sociaal-artistiek atelier Zwiep, een initiatief van jeugdwelzijnswerk Gigos, tonen de gekke, mooie, ontroerende en treurige herinneringen op een doorzichtige manier. Dat laatste mag je zelfs letterlijk nemen, want ze zitten in bokalen.





Op de expo, die 'Collectiv Conservation' heet, staan 160 bokalen, elk met een herinnering van een Genkenaar. "We gebruiken bokalen waarin voedingswaren gesteriliseerd en bewaard worden", legt Zwiep-medewerker Ralph Müller uit. Dat zijn niet enkel foto's maar ook objecten met een grote emotionele waarde. "In één bokaal zit bijvoorbeeld een mijnlamp met een klok", vertelt Ralph. "Die kregen we van een oud-mijnwerker, die op de dag dat z'n oom met pensioen ging zelf in de mijn afdaalde."





Een ander bokaal bevat scherven van een kapot servies. "Bij een Grieks trowsfeest is het de traditie dat een servies wordt stuk gegooid. Scherven brengen geluk!", benadrukt Ralph.





Enkele bokalen kunnen ook voor ophef zorgen. Zo liggen er uitwerpselen van een mens in een bokaal met de daarbij horende oneliner: Ik heb het schijt aan de wereld! In nog een andere ligt een touw waarmee iemand geprobeerd heeft een eind aan z'n leven te maken. (LXB)