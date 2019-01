Hells Angel Ali Ipekci wil overplaatsing naar Turkije, en kan zo vervroegd vrijkomen Genkenaar doodde in 2011 drie Outlaws in Maasmechelen Redactie

10 januari 2019

22u44 0 Genk Ali Ipekci, de Hells Angel die dertig jaar cel kreeg voor de moord op drie Outlaws in Maasmechelen in 2011, wil zijn straf verder uitzitten in Turkije. De Genkenaar diende een aanvraag in bij de gevangenis van Beveren voor een overplaatsing. Ipekci zou in Turkije vervroegd kunnen vrijkomen.

De gevangenisdirecteur van Beveren heeft een aanvraag gekregen voor overplaatsing van één van zijn gevangenen genaamd Ali Ipekci. Ipekci - die eerder in de Hasseltse gevangenis zat - zit een straf uit van dertig jaar, nadat hij in 2015 werd veroordeeld na de moord op drie Outlaws. Na een lang assisenproces werd hij schuldig bevonden aan doodslag, meer concreet het doorzeven van een witte bestelwagen én het proberen wegwerken van de lichamen van Freddy Put (52), Jef Banken (58) en Michaël Gerekens (28), allen Outlaws of gelinkt aan de rivaliserende motorbende.

Opvallend is dat Ipekci na al die jaren plots een overplaatsing vraagt naar een gevangenis in Turkije. Hij diende de aanvraag via zijn advocaat eind 2018 in. Die advocaat, Jurgen Millen, wilde de aanvraag niet bevestigen. “Ik hou mij aan mijn beroepsgeheim”, klonk het. Maar uit gerechtelijke bron krijgen we de bewuste aanvraag wél bevestigd. Een beslissing over zijn verzoek is er momenteel nog niet.

Tien jaar

Waarom Ipekci naar Turkije wil is volgens gerechtelijke bronnen ook duidelijk. Op doodslag in Turkije staat een maximumstraf van 10 jaar. Als zijn verzoek wordt goedgekeurd, zou hij zijn straf verder mogen uitzitten in Turkije, maar in de praktijk mogelijk binnen het jaar vrijkomen.

Bij gevangeniswezen willen ze enkel uitleggen hoe zo’n procedure in zijn werk gaat. “Zo’n verzoek kan worden ingediend bij een gevangenisdirecteur", zegt persverantwoordelijke Kathleen Van de Vijver. “Dat dossier wordt dan overgemaakt aan de Cel Internationale Samenwerkingen. In een volgende fase wordt dat dossier dan weer overgemaakt aan het land dat de gedetineerde zou moeten ontvangen.” Ook Turkije kan de aanvraag van Ipekci uiteindelijk weigeren.

21 schoten

Ipekci zit al sinds 2012 in de cel en doodde in april 2011 drie mannen toen het tot een confrontatie kwam aan de bandencentrale aan de Industrielaan in Maasmechelen. De Citroën Berlingo van Outlaw Freddy Put kwam die avond om 22.24 uur aan, wellicht om amok te maken. Vier Hells Angels stapten toen naar de wagen, waar het tot een vecht- én schietpartij kwam. Ipekci lostte toen 21 schoten. Zes minuten later, om 22.30 uur, reed de witte Citroën Berlingo weer weg met Ali Ipekci aan het stuur die samen met enkele kompanen de lichamen in de Zuid-Willemsvaart probeerde te dumpen. Aan de kroongetuige had hij toen al bekend wat hij gedaan had.