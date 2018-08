Helft van Fordfabriek al gesloopt H. ESSERS GESTART MET BOUW NIEUWE MAGAZIJNEN XAVIER LENAERS

25 augustus 2018

02u44 0 Genk De helft van de bedrijfshallen op de Fordsite is gesloopt. De afbraak werd vier maanden vroeger dan voorzien voltooid. Het terrein waarop de gebouwen stonden is 80 hectare of 160 voetbalvelden groot en ligt er nu desolaat bij.

Er gaapt één grote leegte. De kranen, grijpers en bulldozers zwijgen. Andere kranen zijn nu aan de kant van het Albertkanaal aan het werk voor de bouw van het eerste magazijn van Essers, die elf hallen bouwt voor goederenopslag. Het puin van de Fordsloop is afgevoerd en wordt grotendeels gerecupereerd. "Dat we zo vroeg klaar zijn met de afbraak komt door de zachte winter, waardoor we geen vertraging hebben opgelopen", zegt Jim Hiemeleers, project- ingenieur bij NV De Vlaamse Waterweg die de opdracht kreeg om de gebouwen op het hierboven vermeld terrein te slopen en te herontwikkelen.





65 arbeiders

"Dat de afbraak van de blauwe blok, waar de bedienden werkten, snel is verlopen, komt ook door de geoliede samenwerking met de aannemers", zegt Jim Hiemeleers. "Hier hebben 65 arbeiders acht maanden lang gewerkt als één team. Ze klopten dagen van meer dan 10 uur. De afbraak gebeurde door 25 zware kranen met megascharen."





Bij de afbraak van zo'n megawerf heerst de wet van de grote getallen, niet het minst wat betreft de duizelingwekkende hoeveelheid bouwmaterialen die als puin werd afgevoerd. "Zo werd 22.000 ton beton ter plaatse gebroken, afgevoerd en opnieuw gebruikt voor funderingen van wegen en gebouwen. Het gesloopte deel leverde 40.000 ton ijzer en staal op. Verder werd roofing van de daken, goed voor een oppervlakte van 23.000 vierkante meter, opgebroken." Tijdens de sloop kwamen ook verrassende vondsten die niet geweten waren naar boven. "Zo ontdekten we dat op het terrein nog een mazouttank van 50.000 liter in de grond stak. Die stond niet op het plan. Hiervoor moest een enorme put gegraven worden. Een surprise was dat we uitkwamen op een kamer die nog vol lag met plannen op kalkpapier van Fordgebouwen. We vonden vijf albums met foto's en tekeningen die de bouw van de Fordfabriek (nu iets meer dan 50 jaar geleden) tot in de details weergeven. De boeken gaan naar de erfgoeddienst van de stad."





"Eén hechte familie"

Op het gesloopte terrein leven vandaag negen everzwijnen en drie reetjes. "Bovendien zien we ook geregeld wielertoeristen op de hoofdweg van de Ford rijden. Hierdoor snijden ze de weg af tussen de Henri Fordlaan en de Mondeolaan. Daar komt straks een nieuwe verbindingsweg tussen de twee lanen", licht Hiemeleers toe.





Arbeiders raakten door de megasloop vergroeid met de site. Een van hen is Johan Caluwaerts, kraanmachinist die elke dag de kraan bestuurde om alle funderingen uit de grond te halen. "Ik vind het triest dat ik hier moet vertrekken. De mensen op de werkvloer waren één hechte familie. Wat we hier gedaan hebben, is adembenemend. Nog nooit heb ik op zo'n enorme werf gewerkt."