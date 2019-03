Heilzame ontmoetingen tussen

ouderen en kinderen in Genk LXB

18 maart 2019

Senioren samenbrengen met kinderen is heilzaam voor de kids en de ouderen. Het positieve effect op beiden blijkt uit de senior-kids-klassen die plaatsvonden in de dienstencentra en het woon- en zorgcentrum Toermalien op de welzijnscampus in Genk. Uit onderzoek blijkt dat contact met kinderen de levenslust van ouderen doet verhogen. Het is goed voor hun gezondheid. Ouderen beleven plezier aan de contacten, ervaren een grotere verbondenheid en minder eenzaamheid. Ook voor de jongere generatie is het een leerrijke ervaring. In de dienstencentra en Tourmalien werden de kinderen gekoppeld aan een peter of meter waarmeer ze een week lang samen activiteiten hebben gedaan: creatief bezig zijn, koken, wandelen, kienen, samen tafelen en met elkaar babbelen over koetjes en kalfjes. Het slotmoment in de senior-kids-klassen ging door in dienstencentrum De Schalm in Boxbergheide waar gedanst werd met als afsluiter karaoke.