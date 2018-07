Heel de vakantie Zomerfestival Bokrijk HET DOMEIN LAAT ZIEN WAAR HET ECHT OM DRAAIT XAVIER LENAERS

12 juli 2018

02u52 0 Genk Een zomer lang kunnen gezinnen in Bokrijk een festival beleven. Alleen, op de affiches zijn geen rockgroepen of popartiesten te vinden. Elke dag in juli en augustus vinden in het levend museum van het Vlaams erfgoed activiteiten plaats rond Vakmanschap, de restauratiecampagne die loopt onder het motto "120 tegen 2021".

"Zeven dagen op zeven brengen we een gevarieerd programma op maat van gezinnen", zegt gedeputeerde voor toerisme en voorzitter van vzw het Domein Bokrijk Igor Philtjens. "Hiermee laten we zien waar het in Bokrijk echt om draait. Het gonst van de bedrijvigheid, en gezinnen kunnen een onvergetelijke dag beleven met veel doeactiviteiten voor kinderen en hun ouders". Voorheen werden onder de grote vakantie in Bokrijk, veelal op zondagen, themadagen georganiseerd. Die blijven maar het aanbod aan activiteiten is over elke dag in de vakantie uitgesmeerd.





Zomeravonden

Een paar eye catchers vallen op in de eerste editie van het Zomerfestival. Begin augustus gaan drie Zomeravonden door. "Het museum is dan tot elf uur 's avonds geopend", aldus Philtjens. "We brengen een avondvullend programma met muziek, natjes en droogjes. Sfeervolle avonden. Elke zaterdagochtend vindt een yogasessie plaats. Heel de zomer lang komt vakmanschap uit het verleden, heden en toekomst in beeld. Wekelijks kan je meer dan 50 vakmensen aan het werk zien. Je kan ook zelf de handen uit de mouwen steken. Meehelpen met de imker of de blaasbalg in de smidse bedienen. Er is een gratis zeefdrukatelier." De ABC- architectuurstudio pakt uit met een interactieve expo waar jong en oud zelf aan de slag kunnen rond thema's zoals wonen en bouwen, stad en platteland. "Ze ontdekken op een speelse manier de verbinding tussen natuur en architectuur."





Restauratie

Met het project "120 tegen 2021" staan activiteiten op het programma rond de restauratie van de historische huizen waaraan een prijskaartje van meer dan 20 miljoen euro vasthangt. Zo kunnen bezoekers een constructie op maat in vakwerk maken. Of je kan onder begeleiding van een gids veel te weten komen over het lemen en strodekken, technieken die gebruikt worden bij de restauratie. Elke maandag kan je op stap met de enige boer die in Bokrijk in het Duifhuis woont. Hij zorgt dag in, dag uit voor de varkens, paarden, schapen en andere dieren. Op donderdag kan je mee op de kruidenwandeling.





Meer info over het Zomerfestival vind je op www.bokrijk.be.