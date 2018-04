Hasselaar Stijn Maes pakt zilveren medailles in Genk 25 april 2018

02u27 1

Vinzwemmen BK

In Genk werd het BK vinzwemmen georganiseerd. Wedstrijden met het klassieke dubbele paar vinnen, de monovin of met hulp van perslucht op de langere afstanden. Katlijn Vandebroek van Nautilus Hasselt haalde brons op de 50m. Haar clubgenoot Stijn Maes werd Belgisch vicekampioen op 400m en 800m. In het spoor van Luikenaar Joaquim Dumont, die tegen de verwachting zijn broer en favoriet Bruno versloeg. Bruno Dupont zou weerwraak nemen op 50m. Alexander Mangelschot (Nautilus) was de jongste deelnemer aan het BK. "Hij boekte veel vooruitgang", aldus Free Duerinckx. Op 200m deed Leonard Alaimo bijna tien seconden af van zijn beste tijd.





Duerlinckx: "Hasselaar Sander Vandenbon werd derde. Stijn Poludniak, ook van Nautilus en bevrijd van veel blessureleed, verbeterde zijn persoonlijk record op 200 m. Daarna zou hij zijn vicetitel van 2016 op 100m niet overdoen."





Op 400m, ondersteund door perslucht, konden de Belgen niet optornen tegen de Fransman Milleville, een echte specialist in dit onderdeel. (PLG)