Handtekeningen en selfies met spelers

van Racing Genk op de ‘Genkiedag’ LXB

18 maart 2019

12u00 0

Jeugdige fans van Racing Genk kunnen op maandag 8 april oog in oog komen te staan met de spelers, trainers en andere leden van de technische staf. Die dag gaat in Plopsaland Indoor in Hasselt de ‘Genkiedag’ door. Kinderen kunnen die dag aanschuiven voor een handtekening met één of meerdere van hun favoriete spelers. Ze krijgen ook de gelegenheid selfies met hun idolen te nemen. De kinderen kunnen ook gebruikmaken van alle attracties in het park. Genkies-leden krijgen gratis toegang tot het park. Om 18 uur gaan de deuren open.