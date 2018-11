H.Essers brengt met 60 trailers

materialen naar musical ‘40-’45 LXB

28 november 2018

12u00 0 Genk De musical ‘’40-’45 van Studio 100, die vanwege het overweldigend succes (nu al bijna 300.000 tickets verkocht) tot oktober volgend jaar wordt verlengd, heefft ook een Limburgse inbreng. De Limburgse bijdrage aan de populaire musical over de tweede wereldoorlog komt van H.Essers, een mega speler in de logistieke sector. Het kloppend hart van het bedrijf ligt in Genk. In de rest van het land en in het buitenland zijn vestigingen actief met in totaal een wagenpark van 2000 trucks en meer dan 6000 personeelsleden. “We zorgden voor het transport van alle materialen die vandoen zijn voor de opbouw van het podium”, liet Maarten Neyens, de teamleader voor de planning bij H.Essers.

60 vrachten

“Drie maanden zijn we zoet geweest om alle transporten te regelen en de goederen ter plaatste te krijgen”, vulde hij aan. “We hebben 60 vrachten naar ginder gebracht. Samen zijn ze goed voor zo’n 1200 ton aan materialen. Ze werden vervoerd in trailers van iets meer dan 13 mter lang en 2 meter hoog. Ook deden we de ritten met enkele mega trailers met een hoogte van nagenoegd drie meter.” H.Essers vervoerde stalen constructies voor het podium alsook alle licht- en geluidsinstallaties. Daar zaten ook speciale transporten bij. “Zo moesten we een locomotief op ware grootte naar de hal brengen waar de musical wordt opgevoerd”, liet Maarten Neysens nog weten. “Dat gebeurd op een zogenaamde plateau-trailer. Met bestelwagens zijn we kostuums gaan ophalen in Wenen en Berlijn.”

Tickets

Dat Studio 100 bij H.Essers kwam aankloppen, is geen toeval. “We deden ook het vervoer van materialen voor de musical over de eerste wereldoorlog”, lichtte Griet Bleukx, een medewerkster bij de marketing van het bedrijf. “Kennelijk hebben we daar goeie punten gescoord waardoor we opnieuw gevraagd werden, met name voor de musical ‘40-’45. Het vervoer is vlot verlopen.” H.Essers geeft mensen de kans de musical bij te wonen. Ze stelt 5 duo-tickets ter beschikking. Hiervoor schrijft ze een wedstrijdvraag uit: hoeveel personen doen mee aan de wedstrijd. Inschrijven hiervoor kan nog tot 24 uur donderdag 29 november. Meer info op www.essers.com.