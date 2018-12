GSM-dief riskeert 1 jaar cel DSS

13 december 2018

15u37 0 Genk Een 22-jarige Marokkaan uit Genk moest zich deze week verantwoorden voor de Tongerse strafrechter voor diefstal met braak.

De feiten speelden zich af op een zomerse 22 juni aan de Repairstore in Genk. De jongeman werd er aangetroffen met drie GSM-toestellen in een plastic zak. Hij betwist de diefstal en had de GSM-toestellen naar eigen zeggen van een junkie gekocht om even later zijn verklaring te veranderen. Hij zou ze van een aantal Turken gekocht hebben, om later ze dan toch via zijn oom aangeschaft te hebben. “Bijzonder ongeloofwaardige verklaring” vond de procureur des konings dan ook.

De rechter vroeg hem aan wie hij die telefoons nu had gekocht, maar de jongeman hield de lippen stijf op elkaar. Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 12 maanden. De rechter velt zijn vonnis op 21 december.