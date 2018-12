GSM dief krijgt tien maanden cel VCT

21 december 2018

S.(22) is veroordeeld tot een celstraf van tien maanden en een boete van 800 euro omdat hij in de nacht van 21 op 22 juni 2018 inbrak in een winkel aan de Europlaan in Genk en aan de haal ging met 11 GSM-toestellen, 8 hoesje en 2 horloges. De dief liep tegen de lampt toen hij de GSM-toestellen wilde verkopen in een winkel in Maastricht en daar ook een van de gestolen Iphone toestellen activeerde. Omdat de twintiger eerder nog niet veroordeeld werd, werd de volledige celstraf en een deel van de boete opgelegd met uitstel.