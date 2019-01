Grootste onafhankelijke wandelkrant is van Limburgse makelij LXB

12u00 0 Genk Het grootste onafhankelijke wandelmagazine dat gratis in héél Vlaanderen en ook bij onze noorderburen wordt aangeboden en verdeeld, is van Limburgse makelij. De Wandelkrant waaronder het magazine dat drie keer per jaar verschijnt, wordt samengesteld door Marc Thijs (54) uit Genk. Samen met z’n broer Eddy (59) is hij ook lid van de club De Wandelaar uit Genk.

Reportages

Zeven jaar geleden is Marc Thijs gestart met de publicatie van de Wandelkrant. “Vrij snel kwam de krant al uit op 10.000 exemplaren”, bekende de hoofdredacteur en uitgever. “Nu verschijnen om de vier maanden al 25.000 nummers.” In De Wandelkrant verschijn niet enkel een wandelkalender. Ook en vooral staat de krant vol met reportages van wandelaars die uiteenlopende wandelroutes bespreken in woord en met foto’s. “Enkele weken ben ik zoet om de krant samen te stellen”, vertelde Marc Thijs. “Ik doe dat in bijberoep. Het slorpt veel van m’n vrije tijd op, ik ben ook nog leraar.” De Wandelkrant kan je op verschillende verdeelpunten waaronder bakkers, fietscafés f VVV- kantoren in Vlaanderen en Nederland gratis mee naar huis nemen. Naast de krant zijn ook de Nieuwbrief een succes. Bovendien wordt de website www.wandelkrant.be druk bezocht.