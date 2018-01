Grootschalig onderzoek over gokgedrag bij 3.000 jongeren 02u53 0 Foto Mine Dalemans Leerkrachten en opvoeders werden voorgesteld aan 'You bet' . Genk Drie onderzoekers van de hogeschool UCLL Leuven-Limburg hebben een grootschalig onderzoek naar gokken uitgevoerd bij 3.000 jongeren tussen 12 en 20 jaar. Wat blijkt? jongeren komen op steeds jongere leeftijd in contact met gokken.

Eén op de drie jongeren bij ons heeft ooit een kraslot gekregen of gekocht. Eén op de vijf heeft het voorbije jaar met geld gewed op voetbal of een andere sport. Bijna vijf procent van de Vlaamse jongeren is op een riscovolle manier bezig met gokken. Drie procent onder de jongeren kan beschouwd worden als probleemgokker.





Steeds jonger

Het zijn enkele resultaten van een grootschalig onderzoek bij een 3.000 jongeren tussen 12 en 20 jaar. De uitkomst ervan werd voorgesteld bij de Limburgse Zorgacademie op de campus van Ziekenhuis Oost- Limburg.





Het onderzoek werd in opdracht van de Nationale Loterij uitgevoerd door drie onderzoekers van de hogeschool UCLL Leuven-Limburg. "Gokken is illegaal voor minderjarigen, toch zondigen ze er zich aan", vertelde Kristien Coteur, één van de onderzoekers. "We stellen ook vast dat jongeren op steeds jongere leeftijd in aanraking komen met gokken. Zo heeft in Vlaanderen zowat één op de zeven jongeren al voor de leeftijd van 12 jaar voor het eerst gegokt."





Preventie

Uit het onderzoek blijkt ook dat in jeugdwegingen en sportclubs casinospelen worden gehouden. "Ze spelen daar poker of roulette maar niet voor het geld. Als ze winnen dan krijgen ze snoep of drank", aldus Coteur.





Dat gebeurt op grote schaal. En het houdt, zo blijkt verder uit de bevraging, risico's in voor problematisch gokgedrag. Om het gokken tegen te gaan en de gevaren ervan in te zien, gaat extra aandacht uit naar preventie. Zo werd 'You bet' voorgesteld en gespeeld door leraren en opvoeders die dagelijks met jongeren omgaan.





"We willen het thema gokken op een interactieve manier bespreekbaar maken in de middelbare scholen", lichtte Dimitri Das, preventiewerker, toe. "We willen de jongeren bewust maken van de gevolgen van gokken."





