Groep volwassenen houdt het zingen bij Driekoningen in ere LXB

04 januari 2019

12u00 0 Genk Gedurende héél het weekend houdt de vzw Animo uit Genk de aloude traditie van het Driekoningen-zingen in ere. Meclior, Kaspar en Balthazar met in hun kielzog oosters gekleed voetvolk en drie muzikanten trekken in Hasselt en Genk naar tientallen cafés, recepties en andere plekken waar véél volk bij elkaar komt of waar een feest aan de gang is. Daar zingen ze enkele klassiekers die met Driekoningen gezongen worden en brengen een eigen arrangement op een hit. “We stellen vast dat deze traditie achteruitgaan en dreigt te verdwijnen maar we brengen het gebruik met Driekoningen terug onder de mensen”, bekende Jos Geusens, dé bezieler van het event.

Samen zingen

“We beleven onderweg ook véél plezier”, vulde hij aan. “Het in groep zingen, geeft een boost. Op de drie dagen maken we toch een kleine 1000 mensen blij. We zien bij velen fonkelende ogen. Voor ons het signaal dat we goed bezig zijn en dat het hen bevalt. Jongeren kijken verwonderd als we rondtrekken en zingen. En de ouderen? Voor hen is het één brok nostalgie.”

Goed doel

Bij de Driekoningen-zangers loopt ook Niels Vandeloo, Genkenaar en presentator bij radio 2, mee. Al 15 jaar doet Niles mee. Meer nog, hij heeft voor de editie 2019 zelfs een dag vrij genomen. Normaal zit hij op zaterdag in de studio. Maar Het Driekoningen-zingen van de vzw Animo wil hij voor geen geld missen. “We laten niks aan het toeval over om de traditie zo authentiek mogelijk te brengen. Zo hebben we bij de zeventien kostuums gemaakt dankzij het naaiwerk van enkele dames van ons gezelschap”, liet Jos Geusens verder optekenen. De Driekoningen-zangers gaan ook de straat op voor het goede doel. “Al 20 jaar (zolang bestaat het initiatief op Driekoningen) storten we een groot deel van de opbrengst van onze ronde in de twee Limburgse centrumsteden aan het kinderkankerfonds. Wat overschiet, geven we uit aan het Sinterklaasfeest dat we jaarlijks organiseren”, besloot Jos Geusens.

Koek met boon

De groep van vzw Animao komt samen in het huis van Jos Geusens. Voor het vertrek schuiven de deelnemers aan het initiatief aan tafel voor een maaltijd met de traditionele driekoningenkoek waarin zoals gebruikelijk een boon verstopt zit.