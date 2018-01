Groenste centrumstad wordt nog groener BINNENPLEIN STADHUIS EN PARKING OMGEVORMD TOT PARK XAVIER LENAERS

02u43 0 Coenen Schepen Ali Caglar op het binnenplein van het stadhuis, dat wordt omgevormd tot park. Genk De groenste centrumstad van Vlaanderen is het al, maar Genk wil de komende jaren nog groener worden. Daarbij kijkt het stadsbestuur in de eerste plaats naar de binnenstad. De eerste maatregel van een nieuw masterplan: het binnenplein van het stadhuis omvormen tot stadspark.

Centraal in het nieuwe masterplan staat dat de stad aan de burgers gaat vragen hoe ze de straten groener kan aankleden. De eerste concrete ingreep is die op het binnenplein van het stadhuis. "Vandaag ligt dat er als een kale en grijze steenvlakte bij", zegt Ali Caglar, schepen van Groen.





Volkstuintjes

"Het heeft ook niet echt een functie en daar willen we verandering in brengen. We gaan het plein doortrekken tot aan de ventweg langs de Europalaan. Nu doet de ruimte tussen het plein en de Europalaan dienst als een publieke betaalparking. De parking verdwijnt. Het huidige binnnenplein en de parking worden omgevormd tot een stadspark. Het moet een plek worden waar mensen elkaar ontmoeten. We denken aan volkstuintjes waar groenten geteeld worden. Bomen en struiken kleuren het plein groen. Picnickplekken bengen mensen bij elkaar." De stad hoopt dit jaar te starten met de make-over van het binnenplein van het stadhuis.





Het tweede luik van het masterplan slaat op groene verbindingen aanleggen tussen de rand en de binnenstad. "Hoe kunnen we de groene plekken rond het centrum zoals park Molenvijvers, het evenementenplein, de Melberg en Lourdeskappelleke beter verbinden met de binnenstad? Dat is de uitdaging waar we met de tweede fase van het masterplan voor staan", zegt Caglar.





500.000 euro

De stad vraagt ook een inspanning van de eigenaars en huurders van de appartementsblokken in het centrum. "Hier kunnen groendaken, bebloemde balkons en groene gevels zorgen voor vergroening." Voor de uitvoering van het masterplan trekt de stad de komende jaren 500.000 euro uit.