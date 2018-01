Gratis voetbaloutfit voor kinderen uit bijzondere jeugdzorg 02u50 0 Foto Tony Van Galen In het stadion van KRC Genk kreeg deze jongen een truitje van zijn favoriete voetbalploeg. Genk Zo'n 135 kinderen uit de bijzondere jeugdzorg, die verblijven in elf instellingen in de provincie, kregen gisteren een gegeerd en nuttig nieuwjaarsgeschenk van de serviceclub Rotary Genk.

Elk kind ontving met uitzondering van de schoenen een volledige voetbaluitrusting: een shirt, broek en kousen in wit en blauw, de clubkleuren van KRC Genk. De kinderen voetballen tegen elkaar - één ploeg per instelling - voor de Welzijnscup zoals de beker heet die de winnende ploeg van de speciale competitie mee naar de instelling mag nemen.





"We trekken voor de uitrusting 11.000 euro uit", stelde Jos Geebelen, de voorzitter van Rotaryclub. (LXB)