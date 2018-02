Gratis rugzakhoes dankzij Junior Team 22 februari 2018

02u37 0 Genk De stad gaat aan alle 1.500 kinderen van het vijfde en zesde leerjaar een fluo rugzakhoes uitdelen, zodat ze goed zichtbaar in het verkeer zijn. Het idee komt oorspronkelijk van het Junior Team, 12 jongens en meisjes uit alle zesde leerjaren van alle 23 lagere scholen in Genk die elk jaar over één thema nadenken.

Vorig jaar werkte het Junior Team rond mobiliteit en veiligheid. In het kader hiervan stelde het team voor fluorescerende rugzakhoezen te maken voor kinderen die met de fiets, step, skateboard of te voet naar school gaan.





Cool

"We gaan aan alle 1.500 kinderen uit de vijfde en zesde leerjaren een gratis rugzakhoes geven", legde schepen van Jeugd Anniek Nagels uit. De eerste 100 werden gisteren uitgereikt aan de laatstejaars in Mater Dei, een vrije basisschool in Genk- Centrum. Het idee van zo'n oplichtende hoes komt van het Junior Team. Het ontwerp is van de jong getalenteerde tekenaar Pieter Kabergs, een laatstejaarsstudent grafische vormgeving uit Genk.





"De kinderen vonden dat de hoezen niet enkel goed zichtbaar moeten zijn maar ook dat ze er cool moeten uitzien", vervolgde de schepen. Vandaar dat Pieter Kabergs op aangeven van het Junior Team leuke tekeningen heeft gemaakt. Drie gekke situaties staan erop afgebeeld: een krokodil op een skateboard, een flamenco op een step en een aap op een fiets. (LXB)