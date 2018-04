Gratis bedeling 1.000 spaarlampen voor kansarme gezinnen 18 april 2018

02u42 1

Armoede heeft vele gezichten. Energiearmoede is er één van. Om die te bestrijden, slaan de coöperatieve vennootschap Bronsgroen en de Sint- Vincentiusvereniging van Genk en Zutendaal de handen in elkaar. Zo delen ze een kleine 100 spaarlampen uit aan de kansarme gezinnen in de twee hier vermelde gemeenten. "Goed 450 hebben we er tot nog toe al bedeeld", vertelt de voorzitter van Sint-Vincentius Genk en Zutendaal Guido Vandebroek. "Hoge energiekosten zijn een belanrijke verslindende factor in het daglijks huishoudbudget van gezinnen in armoede." Het project kost 2.000 euro. De helft is voor rekening van Bronsgroen, de andere helft voor Sint-Vincentius. (LXB)