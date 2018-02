Graffitispuiter verraadt zichzelf 22 februari 2018

Een 20-jarige Genkenaar moet een boete van 1.200 euro betalen omdat hij de muren van het garagecomplex van CV Nieuw Dak in Genk bekladde met graffiti in de kleuren zwart, blauw en rood. Hij beging hierbij een domme fout door in die graffiti de namen te verwerken van drie inspecteurs waarmee hij een discussie had. Niet slim uiteraard want de aandacht ging daardoor meteen zijn richting uit. Na de resultaten van het onderzoek door een schriftdeskundige had ontkennen geen zin meer. (JEK)