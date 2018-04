Graffitiartiesten fleuren jeugdhuis op met taferelen over Waterschei 07 april 2018

Het gebouw aan de Binnenlaan, waar jeugdwelzijnswerk Gigos is ondergebracht, geeft voortaan een bijzondere blik op de geschiedenis van Waterschei.

Op voorstel en met medewerking van de leiding en de jongeren hebben de jonge graffitikunstenaars Nupstr en Cesa op de buitenmuren van het jeugdhuis prachtige taferelen getekend. "Ze brengen chronologisch het verhaal van de wijk", zegt Cetin Ikiz, jongerenwerker bij Gigos Waterschei. "Het mijnverleden komt nadrukkelijk naar voor met de schachtbok, de terril en de kompel. De wereldbol met koffer staat symbool voor de reis die duizenden mensen maakten om hun land te verlaten en elders te gaan werken." Met de graffitischilderingen brengen jongeren een ode aan de mijnwerkers. Maar de kleurrijke creaties staan ook voor belangrijke waarden zoals solidariteit en verdraagzaamheid. "Dat wordt uitgebeeld met een zwarte en witte hand." En wie Waterschei zegt, denkt aan voetbalclub Thor Waterschei die in 1988 met KFC Winterslag opging in Racing Genk. "Wie goed kijkt, ziet in de graffiti 553 staan, het stamnummer van Thor", zegt Cetin. (LXB)