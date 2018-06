Goele Truyers (AVT) heeft zich gemeld op 800 meter 09 juni 2018

02u39 0 Genk Tijdens de recente Flanders Cup in Oordegem zette Goele Truyers (AVT) een uitstekende tijd neer op de 800m en dat met een chrono van 2.14.56.

Atletiek

"In Herentals ben ik het seizoen met een 3000m gestart. Ik liep een persoonlijk record, maar was toch niet helemaal tevreden. Door een rommelig wedstrijdverloop en een te snelle eerste wedstrijdhelft moest ik de laatste ronde gas terugnemen", stelt Truyers. "Na deze eerste wedstrijd kreeg ik jammer genoeg tandproblemen. Op de Beker van Vlaanderen werd ik nog tweede op de 1500m in een redelijke tijd. Maar nadien ging het van kwaad naar erger, zeker ook door twee antibiotica-kuren. Op de IFAM-meeting leek het tij te keren en kon ik een degelijke 4.35 op de 1500m lopen. Vorig weekend zette ik dan mijn tweede snelste tijd ooit neer op de 800m. Het goede gevoel was terug. Helaas was er heel wat geduw en getrek in de wedstrijd, waardoor ik wellicht net mijn pr mis."





"Dit weekend loop ik op de Flanders Cup in Huizingen nog een 1500m. Nadien bouw ik weer enkele weken op naar het BK met aansluitend de Nacht van de Atletiek in Heusden." (ULG)