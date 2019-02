Goed 400 fans van Valentijn op

jubileumeditie Saint Amour LXB

15 februari 2019

12u00 0

Op de avond van Valentijn viel de liefde in woord, tekst en muziek te beleven op Saint Amour, een literaire en muzikale avond die plaatsvond in cultuurcentrum C Mine in Winterslag bij Genk. Voor de jubileumeditie van Saint Amour - het evenement op Valentijn bestaat 25 jaar - werden bekende schrijvers en dichters uit Vlaanderen, Nederland en zelfs Frankrijk bereid gevonden om teksten rond de liefde uit hun werken te komen voorlezen. Uit Frankrijk gaf romanschrijver Philippe Claudel die ook in onze contreien populair is acte de présence. Ook Vlaamse auteurs onder wie Bert Moerman was van de partij. Uit Nederland lazen Tommy Wieringa en Ilja Leonard Pfeijffer voor uit eigen werk. Saint Amor werd ook muzikaal opgeluisterd door Sylvie Kreusch, een jong muzikaal talent. De avond werd bijgewoond door 400 toeschouwers die geanimeerd luisterden naar de liefdevolle teksten met tussendoor romantische songs.