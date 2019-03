Geseinde man gevat na achtervolging MMM

08 maart 2019

13u46 0 Genk Donderdagnamiddag is een 37-jarige man uit Genk uit het verkeer gehaald omwille van onverantwoord rijgedrag. De man bleek bovendien geseind te staan.

Politie CARMA merkte donderdag omstreeks 16 uur aan de rotonde van de Evence Coppéelaan en de Vennestraat een bestuurder op die te snel reed en gevaarlijke manoeuvres maakte. De politie zette de achtervolging in en maande de bestuurder aan om te stoppen. De man trachtte eerst nog te ontkomen, maar hield even later dan toch halt in een woonwijk in de buurt van de Koerweg.

De 37-jarige man uit Genk bleek geseind te staan voor een verhoor in het kader van bedreiging en smaad. Hij bleek ook niet over een geldig rijbewijs te beschikken. De man werd enkele uren van zijn vrijheid beroofd voor verder onderzoek. Er werd ook een PV opgesteld voor de verkeersinbreuken.