Geseinde Hasselaar gevat tijdens inbraak MMM

05 april 2019

16u47 0 Genk In een bedrijfspand op de Essenlaan is donderdagnamiddag een man uit Hasselt gearresteerd op verdenking van diefstal. De man stond bovendien geseind.

Donderdagnamiddag ontving Politie CARMA een melding van een verdacht persoon in een leegstaand bedrijfsgebouw in de Essenlaan. De verdachte zou er koperen kabels en enkele binnendeuren aan het klaarleggen zijn. Politie CARMA ging meteen op zoek in het gebouw en arresteerde er een 46-jarige Hasselaar. De man is gekend bij de politiediensten en had nog twee bevelen tot gevangenneming openstaan.

Het dossier werd voorgelegd aan de Limburgse parketmagistraat die sedert de opstart van het nieuwe project ‘M’ effectief aanwezig is in de politiezone. Hierdoor kan er zeer snel een beslissing worden genomen in dossiers van lokale criminaliteit. De man uit Hasselt kreeg onmiddellijk een dagvaarding mee via snelrecht en werd overgebracht naar de gevangenis.