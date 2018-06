Gers Pardoel komt naar Genk on Stage 22 juni 2018

Genk maakt zich op voor Genk On Stage, het gratis stadsfestival dat vandaag start en nog tot en met nu zondag loopt. Op negen podia verspreid in het stadscentrum treden 125 artiesten en bands op. De grote namen zijn Fun Lovin' Criminals, Therapy?, Kensington, Gers Pardoel en Fischer-Z. Ook nationale hoogvliegers komen naar Genk on Stage zoals Bart Peeters, Clousaeu, The Van Jets en De Kreuners. Nieuw bij de editie 2018 is dat er op het plein aan de Sint-Martinuskerk een nieuw podium staat met artiesten die in het teken staan van Retro Genck. Het podium krijgt een Radio Modern-look en brengt een line-up in ware fifties-stijl. Genk on Stage valt tijdens een belangrijke match van het WK- voetbal. België speelt zaterdag namelijk tegen Tunesië. Op twee plaatsten op Genk on Stage kunnen de fans de rode duivels aan het werk zien. Nu zaterdag spelen ze hun tweede match tegen Tunesië. De match kan op groot scherm gevolgd worden op Factor J (het jongerenplein) en Bar Parasol op de Grote Markt. Extra aandacht gaat naar de veiligheid. In het stadhuis wordt een commandopost geïnstalleerd om de beelden van de acht camera's die het centrum bewaken te bekijken en in te grijpen wanneer het vereist is. Meer info op www.genkonstage.be. (LXB)