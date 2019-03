Genkse topbedrijf “White Light”

neemt nieuw gebouw in gebruik LXB

19 maart 2019

12u00 0

White Light, een bedrijf uit Genk dat gespecialiseerd is in het printen op groot formaat, neemt een fonkelnieuw bedrijfsgebouw in gebruik. Het bedrijf van de familie Engelen uit Genk heeft fors geïnvesteerd in een gebouw van 3500 vierkante meter. Het gebouw omvat een showroom maar ook een productiehal met de meest moderne printers en de bijbehorende confectieapparatuur. Met de nieuwbouw en de ermee gepaard gaande investering handhaaft White Light zich aan de top van het printen in groot formaat en de toepassingen ervan in de België, Nederland en Luxemburg. “Voor de realisatie van ons nieuw gebouw en uitrusting trokken we 2,5 miljoen euro uit”, laat Marcel Engelen, de gedelegeerd- bestuurder van White Light, weten. “We willen hiermee de omzet jaarlijks laten stijgen met zo’n tien procent.”Meer info per mail naar info@whitelight.be.