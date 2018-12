Genkse stalkt vriendin van overspelige echtgenoot DSS

05 december 2018

14u50 0 Genk Toen een hardwerkende 35-jarige Genkse vrouw ergens in 2016 ontdekte dat haar man haar bedroog met een model geraakte ze buiten haar zinnen van woede.

Toen de Genkse de kans kreeg om de smartphone van haar man eens te onderzoeken, bleek dat de Marc die haar man regelmatig whatsappte eigenlijk ‘Martine’ heette. “Toen ik haar opbelde en zij mij aan telefoon uitlachte, ging ik door het lint”, getuigde de vrouw daarover.

Afgrond

“Inderdaad, ze wilde mijn cliënte kapot maken. Dat sms’te ze dan ook zeer regelmatig. Ik verdenk haar ervan op haar werk het rijksregister te hebben misbruikt om mijn cliënte te benadelen. Ook toen de “vriendschapsrelatie” tussen haar en de echtgenoot van de beklaagde werd stopgezet, wist ze van geen ophouden”, pleitte de advocaat van de burgerlijke partij.

Plots kregen de opdrachtgevers van de minnares, die regelmatig op de catwalk te vinden is, onder een vals profiel allerlei negatieve berichten over haar te zien. “Dat heeft zo’n acht maanden geduurd en heeft haar diep geraakt. Ik vraag dan ook een morele en materiële schadevergoeding van om en beide 10.000 euro”, pleitte de advocaat van de burgerlijke partij. Een pleidooi waar de advocate van de stalkster met een blanco strafregister het trouwens niet mee eens was.

Het Openbaar Ministerie vroeg een celstraf van vijf maanden. De strafrechter in Tongeren velt zijn vonnis op 4 januari.