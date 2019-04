Genkse kids tonen wat ze in hun taalmars hebben LXB

02 april 2019

12u00 0

Bij de vrije basisscholen uit Genk die deel uitmaken van de scholengemeenschap De Speling loopt al meerdere jaren het project ‘Iedereen taalt’, om de taalvaardigheid van de kinderen te verbeteren. Woensdag 8 mei vindt een happening in de stad plaats die tevens het project afsluit. Zo’n 700 jongens en meisjes laten zien wat ze op taalvlak in hun mars hebben. Ze gaan die dag de toevallige voorbijgangers met taal prikkelen. “Ze willen aantonen dat de Genkse jongeren wel degelijk taalvaardig zijn”, stelt Stef Van Mulders van De Speling. Voorafgaand aan de taalhappening komen een aantal kinderen uit verschillende scholen bij elkaar, onder de creatieve begeleiding van Villa Basta. “Die kinderen gaan op hun beurt hun klasgenootjes betrekken bij de uitvoering”, zegt Stef Van Mulders. “Op verschillende plekken in de stad tonen ze hun talenten op taalvlak. Na afloop van de acts komen de kinderen samen op het stadsplein om onze taal te vieren. De kids sluiten de voormiddag af met een surprise-act”.