Genkse horeca-uitbater benoemd

tot gouverneur trappist La Trappe LXB

31 januari 2019

12u00 0 Genk Patrick Werkx, de uitbater van de bierboetiek en bistro Patio in shopping twee in de binnenstad van Genk, is benoemd tot gouverneur van La Trappe, een van de twee trappisten die bij onze noorderburen gebrouwen wordt. Hij kreeg de titel niet zomaar cadeau. “Er komt heel wat bij kijken”, vertelde Patrick Werkx die 10 van de 11 trappistenbieren die in héél de wereld bestaan - zes daarvan komen uit België - schenkt in z’n zaak.

Met liefde

“Ik heb heel wat informatie gekregen en in me moeten opslaan over de herkomst van het patersbier La Trappe”, zegt Werkx. “Het wordt gebrouwen in de abdij van Onze-Lieve-Vrouw Koningshoeve in Tilburg. Wat doen de paters Cisterciënzers daar met de winst die ze met de verkoop van hun trappistenbier maken? Het geld wordt deels opnieuw in de brouwerij gestopt en deels besteed aan allerhande sociale projecten. Ook moet La Trappe met liefde en zorg aan de klanten gepresenteerd worden”, vervolgde Werkx.

Inspecteurs

“De kennis over La Trappe moet je doorgeven aan je eigen medewerkers en aan de klanten. Om La Trappe uit te schenken moet je met het flesje een draaiende beweging maken zonder dat het bier gaat kolken. Er moet een schuimkraag van twee centimeter staan met bovenop een bolleke in de vorm van een hoedje. Zo blijft het schuim langer in het glas hangen.” Patrick Werkx moest geen examen afleggen om gouverneur te worden. “Wel zijn mensen van La Trappe in cognito zoals de inspecteurs van de Michelingids naar m’n zaak gekomen. Ze letten sterk op hoe de trappist met liefde en zorg wordt bejegend en aan de klanten aangeboden.”