Genkse harde kern steunt ‘Fighters against Cancer’ Dirk Selis

13 april 2019

19u49 0 Genk De Genkse harde kern pakt op de vooravond van de wedstrijd Genk - Club Brugge uit met een opmerkelijk statement. Schouder naast schouder maken zij een vuist… tegen kanker. De Genkies kochten voor een bedrag van 1500 euro T-shirts en ‘hoodies’ van de organisatie van meester Bert Vanmechelen ‘Fighters against Cancer’, die momenteel furore maakt binnen alle lagen van de bevolking. Van motorclubs zoals de Bandido’s tot de Balie van Limburg.

“Velen van ons hebben te maken gehad met die verschrikkelijke ziekte die kanker heet. Ook wij willen laten zien dat we hier mee begaan zijn en steunen met veel plezier ‘Fighters against Cancer’. Binnen onze kern zijn er ook veel jongens die actief zijn binnen de gevechtssport en zo zijn we in contact gekomen met de organisatie van Bert Vanmechelen. We zijn eens samen gaan zitten en hebben besloten om hen te steunen. Elk lid heeft voor zichzelf uitgemaakt wat hij wilde aankopen. Zo hebben we toch al voor een mooi bedrag van 1500 euro FAC-kleding aangekocht. We gaan eens nadenken wat we in de toekomst nog voor hen kunnen betekenen” zegt een woordvoerder van de Genkse harde kern.

Groot hart

“Ik vind het geweldig” zegt voorzitter Bert Vanmechelen van ‘Fighters against Cancer’. “Iemand sprak mij onlangs aan of ze vanuit de harde kern van Genk onze vereniging mochten steunen. Uiteraard had ik daar geen probleem mee. Ik dacht, ik hoor hier niets van. Binnen de 24 uur kreeg ik een megabestelling binnen. Netjes opgelijst. Mannen van hun woord. Ruwe bolsters, maar met een groot hart ”zegt Vanmechelen. “Alleen wilden ze niet op de foto naast de vlag van ‘Fighters against Cancer’. Die is rood, en dat was voor hen een brug te ver” lacht Vanmechelen. “Je moet het maar doen hè. Ik heb ook begrepen dat de harde kern van Feyenoord en Sittard iets soortgelijk willen doen. Nog maar eens een bewijs dat we enkel met vereende krachten, ongeacht rang of stand deze verschrikkelijke ziekte kunnen overwinnen”