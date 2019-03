Genkse getuigt over het vluchtelingenkamp

29 maart 2019

00u00 2 Genk Sinds kort woont Samira Atillah (29), opiniemaker, columniste en schrijfster, in Brussel. Maar speciaal om “Zijn naam was Youssef” (haar eerste boek) voor te stellen keerde ze terug naar haar geboortestad Genk waar ze als jeugdwerker aan de slag was. Zo’n kleine honderd aanwezigen luisterden naar wat Samira beleefd heeft in drie vluchtelingenkampen in Duinkerke, Grande-Synthe en Calais (Noord- Frankrijk) waar ze drie jaar lang als vrijwilligster heeft gewerkt. Veruit de meeste tijd zat ze in Duinerke. De titel van het boek verwijst naar Youssef, een jongetje van 9 jaar dat daar in het kamp verbleef. “Hij kwam op me af, greep m’n hand vast die koud aanvoelde. Ik kan het niet uitleggen maar ik was verkocht. Ik had een speciale band met hem”, vertelt Samira.

Youssef staat symbool voor alle andere kinderen en hun ouders die in de kampen waar Samira zich nuttig maakte, in mensonterende omstandigheden moesten (over) leven. “Zoals zovelen zag ik op televisie de beelden over de schrijnende toestanden in de kampen”, getuigt ze. Meteen dacht ze dat ze niet aan de kant kon blijven staan. “Ik ben er meteen naartoe gegaan en ik wist dat ik hier m’n handen uit de mouwen moest gaan steken.” Dat heeft drie jaar lang elk weekend gedaan. “Ik bracht dekens, slapzakken, kleren en voeding mee die ik eerst bij familie en later via een opriep op facebook heb ingezameld.”

Samira luisterde naar de beklijvende verhalen van hoe de vluchtelingen in de tentenkampen terechtkomen en de pogingen die ze ondernemen om in Engeland te geraken. “Ze kruipen onder vrachtwagens en treinen om de oversteek te maken. Ik heb gezien hoe jongeren in de kampen een plastic zak over hun hoofd trokken. Zo oefenden ze om hun adem zolang mogelijk in te houden. Hetgeen nodig was om te overleven als ze zich in een vrachtwagen of in een koelcel verstopten.” In haar boek doet ze verslag van de mensonterende toestanden waarin de vluchtelingen leven.

“In de kampen zitten mensensmokkelaars die het weinige geld dat vluchtelingen nog hebben uit hun zakken halen. “Ze buiten hen uit. Op een bepaald moment moesten de vluchtelingen polsbandjes dragen om zich te laten registreren. Mensensmokkelaars gingen bij vluchtelingen bandjes stelen en ze verkochten die dan eerst voor 20 euro en later zelfs 200 euro het stuk aan vluchtelingen.” Ze zag de kampen in Noord-Frankrijk ook evolueren. “Eerst was er het modderkamp, later verdwenen de tenten en kwamen houten blokhutten in de plaats maar die zijn afgebrand en vervolgens trokken de vluchtelingen naar een boskamp in de buurt”, aldus Samiara. “Zijn naam was Youssef” kost 19,99 euro en is te koop in de betere boekhandelszaken.