Genkse duo slaan ruiten van bestelwagen in met bosmaaier: tot een jaar cel geëist DSS

23 januari 2019

17u19 0 Genk Twee mannen riskeren celstraffen van acht maanden en een jaar omdat zij tijdens een dronkenmansruzie een bestelwagen van De Scheepvaart NV in Genk hebben vernield: de ene sloeg met een bosmaaier de ruiten in, de andere sloeg op de carrosserie met een boomstam.

De werkmannen van NV De Scheepvaart wilden het vuilnis langs het kanaal ophalen toen zij werden uitgedaagd door het tweetal, die een beetje als de Kwak en Boemel van het Genkse Kanaal bekendstaan. Toen de mannen van de Scheepvaart hen vroegen om uit de weg te gaan, omdat zij het vuil kwamen ruimen, dachten zij dat de mannen hen voor vuilnis uitscholden. “Een dronkenmannenruzie”, vergoelijkte zijn advocaat tijdens de zitting. Hierop trok een van hen de bosmaaier van de bestelwagen en sloeg er een ruit van de bestelwagen mee in. Ze vroegen de mannen uit te stappen om met hen te vechten. Maar de bestuurders reden door en dienden klacht in bij de politie. “De advocaat zei dat een van hen zich liet helpen voor zijn alcoholverslaving en vroeg een werkstraf in plaats van een gevangenisstraf. De rechter spreekt zich uit op 19 februari.